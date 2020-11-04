Встреча завершилась со счётом 2:3. При счёте 2:1 в пользу "Краснодара" защитник южан Кайо грубо ошибся, подарив мяч сопернику в своей штрафной. После этого "Севилья" сравняла счёт.
Мусаев отказался обсуждать ошибку Кайо.
"Повлияет ли ошибка Кайо на место в составе? Трудно комментировать, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков прессе. Это не для общего обозрения, разберём детально между собой", - цитирует Мусаева Sport24.
Мусаев: ошибку Кайо разберём детально между собой
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о поражении своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ФК "Краснодар"
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