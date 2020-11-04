- Это очень болезненное поражение. Первые 45 минут мы сыграли образцово и вели со счетом 2:1. Мы пропустили перед самым перерывом, а потом мне пришлось покинуть поле из-за травмы. Смотреть на то, что случилось дальше, было больно. Мы знали, что могли выиграть. У нас было на одного игрока больше, но мы все равно проиграли, - передает слова Рамиреса пресс-служба УЕФА.
В гостевом матче третьего тура Лиги чемпионов "Краснодар" уступил "Севилье" со счетом 2:3. В первом тайме "быки" вели со счетом 2:0 благодаря голам Сулейманова со штрафного и Берга с пенальти, но за несколько минут до перерыва Ракитич отыграл один мяч. В середине второго тайма Эн-Несири сделал дубль в течение трех минут и принес хозяевам победу. Весь второй тайм "Краснодар" играл в большинстве благодаря удалению Хесуса Наваса перед перерывом. Второй гол "Севильи", переломивший ход матча, был забит после грубейшей ошибки центрального защитника "быков" Кайо.
Рамирес - о поражении "Краснодара" от "Севильи": смотреть на то, что случилось после перерыва, было больно
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес дал комментарий о поражении "быков" в матче с "Севильей" (2:3) в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
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