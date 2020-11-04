Рамирес - о поражении "Краснодара" от "Севильи": смотреть на то, что случилось после перерыва, было больно

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес дал комментарий о поражении "быков" в матче с "Севильей" (2:3) в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов.

Фото: Reuters