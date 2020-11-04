- Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается. За третье место "Зенит" вполне может зацепиться, хотя выездные матчи для нас являются большим испытанием, - передает слова Бышовца ТАСС.
"Зенит" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с римским "Лацио" - 1:1. Полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин открыл счет на 32 минуте встречи после паса форварда Артема Дзюбы, на 82 минуте игры вышедший на замену экс-игрок "Локомотива" Фелипе Кайседо забил ответный гол. В добавленное время полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, зафиксированного у Дзюбы.
Бышовец: за третье место в группе Лиги чемпионов "Зенит" вполне может зацепиться
Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру сине-бело-голубых в домашнем матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лацио" (1:1).
Фото: ТАСС
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