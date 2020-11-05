"Победить в этом матче действительно могли обе команды. Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча против "Лацио", — передает слова Ловрена пресс-служба УЕФА.
Напомним, что "Зенит" вышел вперед в матче с "Лацио" в середине первого тайма после гола Александра Ерохина, которому ассистировал Артем Дзюба. Однако сине-бело-голубые упустили победу, пропустив на 82-й минуте игры. Автором гола в составе "римлян" стал Фелипе Кайседо.
24 ноября "Зенит" и "Лацио" снова встретятся в Лиге чемпионов в рамках 4-го тура. Матч пройдет в Риме на стадионе "Олимпико" и начнется в 23:00 по московскому времени.
Источник: русскоязычная версия официального сайта УЕФА
Ловрен - о матче с "Лацио": "Зенит" разочарован тем, что набрал только одно очко
Защитник "Зенита" Деян Ловрен подвел итоги матча с "Лацио" (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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