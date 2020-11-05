"В нашем чемпионате невозможно вырастить команду, которая будет хорошо выступать в Лиге чемпионов. Конкуренция в РПЛ выросла не за счет того, что растет уровень, а за счет того, что не развиваются лидеры и к ним подтягиваются другие команды. В РПЛ приходится напрягаться два-три раза за сезон. Наши команды не сохраняют тонус, и это переходит на Лигу чемпионов", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
По итогам 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов клубы РПЛ не одержали ни одной победы. "Зенит" набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в группе F. В активе "Локомотива" 2 очка и 3-я строчка в группе А. "Краснодар" делит 3-4 место с французским "Ренном" в группе Е. Обе команды набрали по 1 очку, сыграв вничью в очной встрече.
Отметим, что в этом сезоне впервые в истории Россию в Лиге чемпионов представляют 3 клуба.
Ловчев: в РПЛ невозможно вырастить команду, которая будет хорошо выступать в ЛЧ
Легенда "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал слабое выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС
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