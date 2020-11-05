— Кайо? "Краснодар" все по нему знает и понимает. Но слепая вера в этого игрока пока выходит команде боком. Он допускал ошибки в РПЛ, в еврокубках.
Когда был выбор между Кайо и Спайичем, выбрали Кайо и, возможно, теперь за это расплачиваются, — цитирует Генича "Матч ТВ".
25-летний Кайо перешёл в "Краснодар" летом прошлого года за 3 млн евро. В текущем сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Во вчерашнем матче против "Севильи" в Лиге чемпионов Кайо допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу андалусийской команды. "Краснодар", который вёл 2:0, в большинстве упустил победу 2:3.
Генич — о Кайо: слепая вера в этого игрока пока выходит команде боком
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о защитнике "Краснодара" Кайо.
Фото: Коммент.Шоу
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