"Ошибка Кайо перед вторым голом "Севильи" — грубейшая. И она системная. Тренер должен обучать игроков, прикладывая максимум усилий, чтобы они развивались, но если какой-то футболист все равно не прогрессирует, вместо него должен играть другой. Сейчас в центре обороны "Краснодара" играют футболисты среднего уровня. Я анализирую и РПЛ, и постсоветские чемпионаты, и я вижу, что нынешний центр защиты "Краснодара" — не уровень Лиги чемпионов", - приводит слова Ташуева "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, что "Краснодар" проиграл "Севилье" в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 3:2, упустив преимущество в два мяча. Второй гол испанской команды был забит после грубой ошибки бразильского защитника "быков" Кайо. Его партнером по центру обороны в матче с "Севильей" был Александр Мартынович.
8 ноября "Краснодару" предстоит выездной матч против "Зенита" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на "Газпром Арене".
Ташуев: центр защиты "Краснодара" - не уровень Лиги чемпионов
Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев раскритиковал "быков" за игру в обороне.
Фото: ФК "Краснодар"
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