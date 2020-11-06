- Разделяю ли я мнение скептиков, утверждающих, что в нынешней Лиге чемпионов для "Зенита" все закончено? Да ну бросьте, ничего еще не потеряно, надо играть и стараться отбирать очки во втором круге. По всем статьям "Зенит" проиграл только "Боруссии". Разве с "Брюгге" петербуржцы не могли сыграть вничью? Разве мы не способны выиграть у них в гостях? "Зенит" играл на равных и с "Лацио". Разницу в классе можно компенсировать желанием, самоотдачей, духом, - передает слова Орлова Bobsoccer.
В первых трех матчах группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" набрал 1 очко. Синее-бело-голубые уступили на своем поле бельгийскому "Брюгге" со счетом 1:2, проиграли в гостях "Боруссии" из Дортмунда 0:2 и сделали домашнюю ничью с итальянским "Лацио". В турнирной таблице группы F "Зенит" занимает последнее, четвертое место; на первой строчке с 6 очками находится "Боруссия" Д, на второй - "Лацио", у которого 5 очков, третью позицию с 4 очками занимает "Брюгге". Во втором круге группового этапа Лиги чемпионов сине-бело-голубым предстоит сыграть на выезде против бельгийского и итальянского клубов, а также дома против дортмундцев в заключительном туре.
Орлов: в Лиге чемпионов ничего еще не потеряно, по всем статьям "Зенит" проиграл только "Боруссии"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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