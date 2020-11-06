- В "Краснодаре" играют ребята без лидеров, стараются. А "Зенит", как я и говорил, - для внутреннего пользования, а не для внешнего. "Локомотив" выглядит достойно, но у нас против всех одна тактика: выстоять и что-то забить - попадёт Миранчук, забьёт Шапи, забросим на Дзюбу, - передает слова Губерниева "Чемпионат".
В первом круге Лиги чемпионов "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" не сумели одержать на троих ни одной победы - на счету российских ЛЧ-представителей 4 ничьих и 5 поражений. Сине-бело-голубые набрали 1 очко и занимают четвертое место в своей группе; "железнодорожники" имеют на своем счету 2 турнирных балла и находятся на третьей строчке; "быки" также занимают третье место, имея 1 очко - черно-зеленые обходят французский "Ренн" за счет гола в его ворота на выезде.
Губерниев: "Краснодар" без лидеров, "Локомотив" выглядит достойно. А "Зенит" - для внутреннего пользования
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российских команд в Лиге чемпионов нынешнего сезона.
Фото: ТАСС
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