- Я убежден, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли. И произошло это не в этом году. Падать уже некуда, поэтому, считаю, начинаем движение вверх. Это данность. Нам надо болеть за наши клубы и верить в них. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, - цитирует Губерниева "Чемпионат".
Российские клубы не смогли одержать ни одной победы с момента старта групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, установив новый национальный антирекорд. В 12 еврокубковых матчах наши команды 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Прежний антирекорд равнялся 8 матчам без побед с момента старта групповых турниров. В своих еврокубковых группах "Зенит" и ЦСКА занимают текущие четвертые места, в то время как "Локомотив" и "Краснодар" находятся на третьих строчках, опережая австрийский "Зальцбург" на 1 очко и французский "Ренн" по дополнительным показателям соответственно.
Губерниев: убежден, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли
Известный телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление отечественных клубов в еврокубках.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!