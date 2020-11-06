Губерниев: убежден, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли

Известный телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление отечественных клубов в еврокубках.
Фото: AFP
- Я убежден, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли. И произошло это не в этом году. Падать уже некуда, поэтому, считаю, начинаем движение вверх. Это данность. Нам надо болеть за наши клубы и верить в них. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, - цитирует Губерниева "Чемпионат".

Российские клубы не смогли одержать ни одной победы с момента старта групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, установив новый национальный антирекорд. В 12 еврокубковых матчах наши команды 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Прежний антирекорд равнялся 8 матчам без побед с момента старта групповых турниров. В своих еврокубковых группах "Зенит" и ЦСКА занимают текущие четвертые места, в то время как "Локомотив" и "Краснодар" находятся на третьих строчках, опережая австрийский "Зальцбург" на 1 очко и французский "Ренн" по дополнительным показателям соответственно.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Губерниев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Азар и Каземиро заразились коронавирусом
Мурзагулов: есть судьи коррумпированные, нужно навести порядок в этом плане
Президент "Лацио": во влагалище всех женщин в мире есть бактерии, но это не значит, что они патогенные 1
"Урал" - "Спартак". Соболев выйдет в стартовом составе 15
Бывший главный тренер "Локомотива" Билич может быть уволен из "Вест Бромвича"
ЦСКА летом хотел подписать Уткина 1
Игрок "Сошо" получил дисквалификацию за укус соперника
Беленов - о турнирном положении "Уфы": назло всем балаболам мы вылезем 1
Губерниев: убежден, что дна в российском клубном футболе мы уже достигли 9
Источник: "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Нагельсманна в качестве замены Сульшеру 1
"Остановите подсчет". "Саутгемптон" пошутил про своё лидерство фразой Трампа на тему выборов президента США 2
Источник: "Барселона" планирует продать зимой 5 игроков, в том числе Умтити и Дембеле 1
Губерниев: "Краснодар" без лидеров, "Локомотив" выглядит достойно. А "Зенит" - для внутреннего пользования 7
Гендиректор "Урала" Иванов: "Спартак"? Мне в первую очередь интересен свой клуб. Нам не важно, с кем играть
Игрок "Колоса" Селезнев и хорватский тренер "Днепра" Йовичевич вступили в конфликт на тему украинского языка 6
Все игроки "Лацио" сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут сыграть с "Зенитом" 6
Ловчев: я не отдаю преимущество "Зениту" в матче с "Краснодаром" 2
Источник: Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради работы в "Манчестер Юнайтед"
"Марсель" обыграл "Страсбур", забив единственным ударом по воротам за матч
Орлов: в Лиге чемпионов ничего еще не потеряно, по всем статьям "Зенит" проиграл только "Боруссии" 19
"Урал" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 7 ноября 2020 1
"Саутгемптон" победил "Ньюкасл" и впервые в истории возглавил турнирную таблицу АПЛ 1
Павар не поможет "Баварии" в матче с "Боруссией" из-за травмы
"Это очко должно придать "Уфе" уверенность". Рахимов - о матче с "Сочи" 1
Кришито - о матче "Зенит" – "Лацио": Семаку было труднее, чем Индзаги
Мурзагулов: весной мы напомним об "Уфе", которая претендовала на еврокубки
Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал ничью с "Уфой" 3
Тренер "Монако" рассказал о восстановлении Головина 2
Вилков признался, что дал ложные показания КДК по матчу "Краснодар" — "Рубин" 17
"Реал" продал Регилона в "Тоттенхэм" из-за его конфликта с сыном Зидана
Все новости
-