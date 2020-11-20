"Нам немного не везет в Лиге чемпионов. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы. Я не считаю, что нам досталась более сложная группа, чем в прошлый раз. Плюс-минус команды одного класса", - сказал Лунев.
"Зенит" занимает последнее место в группе F, набрав одно очко после трех туров.
В текущем сезоне 29-летний Лунев в составе "Зенита" на поле не выходил.
Источник: "Матч ТВ"
Лунев: нам немного не везет в Лиге чемпионов
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал выступление команды в текущей Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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