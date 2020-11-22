Клопп не исключил, что в будущем возглавит сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о будущем.

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"Работа в сборной Германии? Возможно, в будущем. Сейчас у меня просто на это нет времени. У меня уже и так есть работа и она довольно напряжённая.



Не уверен, связывался ли со мной кто-то по этому вопросу. Но если они в курсе, то я работаю в "Ливерпуле". Хоть здесь и плохая погода, работа мне нравится", - цитирует Клоппа Goal.com.