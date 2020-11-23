Вместе с командой в Италию прилетели Сердар Азмун, Малком и Себастьян Дриусси, которые ранее были травмированы. Также сообщается, что матч с "Лацио" пропустят Магомед Оздоев, Вендел, Вячеслав Караваев и Данил Круговой.
Напомним, что встреча сине-бело-голубых с римским клубом состоится завтра, 24 ноября на стадионе "Олимпико". Начало матча - в 23:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт-экспресс"
Азмун, Малком и Дриусси прилетели с "Зенитом" на матч против "Лацио"
"Зенит" прибыл в Рим на матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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