"К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.
Посмотрим, кто где будет играть. Кто в каком состоянии. Решение будем принимать прямо перед матчем. Возможно, кто-то сыграет не на своей позиции", - сказал Семак.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лацио" - "Зенит" пройдет 24 ноября на Олимпийском стадионе Рима. Начало встречи в 23:00 мск. Игра пройдет при пустых трибунах.
После 3-х матчей в активе петербуржской команды одно очко, заработанное в домашней встрече с "Лацио" в прошлом туре турнира (1:1). В первых двух матчах "Зенит" терпел поражения от "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2). Команда Семака идет на последнем месте в группе.
У "Лацио" набрано 5 очков после трех сыгранных матчей. Римский коллектив идет на втором месте в квартете F.
Источник: Sport24
Семак: возможно, кто-то с "Лацио" сыграет не на своей позиции
Главный тренер "Зенита" в преддверии матча Лиги чемпионов с "Лацио" поделился информацией о ситуации с травмированными игроками команды.
Фото: ФК "Зенит"
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