Эту информацию в сторис инстаграм опубликовал директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.
"Футболисты вышли, мы полтора часа стоим, ждем уже багаж", - сообщил Брейдо.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и "Локомотивом" состоится 25 ноября. Начало матча в 23:00 мск. В группе А "Локомотив" занимает третье место, набрав после 3-х матчей 2 очка. Мадридский "Атлетико" идет на втором месте в квартете, с четырьмя баллами в копилке.
Игра в Москве между этими командами закончилась вничью 1:1.
Источник: "СЭ"
"Локомотив" не может получить свой багаж в Испании
Багаж московского "Локомотива" не пропускают в Испанию накануне матча Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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