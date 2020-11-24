— Думаю, что нынешняя Лига чемпионов, к сожалению, уже закончена для нас. Но хочется надеяться, что кто-то из наших команд, выступающих в Лиге чемпионов, зацепится за весеннюю стадию Лиги Европы — хотя бы хорошая мина при плохой игре, — рассказал Червиченко в интервью "Матч ТВ".
Напомним, в Лиге чемпионов Россию представляют "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив".
После трех сыгранных туров "Краснодар" идет на третьей строчке группы "Е", где помимо южан выступают "Челси", "Севилья" и "Ренн".
"Зенит" — последний в группе "F" с одним очком, выше питерцев "Брюгге", "Лацио" и дортмундская "Боруссия".
"Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку группы "А". В соперниках "железнодорожников" "Зальцбург", "Атлетико" и "Бавария"ю
Червиченко: думаю, что нынешняя Лига чемпионов уже закончена для нас
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
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