"Ничья - это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что "Зенит" никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут", - сказал Петржела.
Поединок "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
"Зенит" занимает последнее место в группе F, набрав одно очко после трех туров. В минувшем туре Лиги чемпионов команда Сергея Семака на своем поле сыграла вничью с "Лацио" - 1:1.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: матчи Лиге чемпионов показали, что "Зенит" никакой
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды с "Лацио" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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