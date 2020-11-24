"Мы готовились к матчу. Уверен в команде. В Москве была трудная встреча. Хочется смотреть на уверенную команду, где будет дисциплина. В тактике нет вопросов вообще.
В матчах с такими командами, как "Атлетико", нужно держать дисциплину. У нас есть шанс, правда футбола всегда на поле", - приводит слова специалиста пресс-служба "железнодорожников".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Атлетико" состоится завтра, 25 ноября на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток игры прозвучит в 23:00 по Москве. Матч трехнедельной давности между этими командами завершился вничью со счетом 1:1.
По итогам 3-х туров Лиги чемпионов команда Марко Николича занимает 3-е место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", набрав 2 очка. "Матрасники" расположились на 2-й строчке с 4-я баллами.
Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"
Николич: у "Локомотива" есть шанс в матче с "Атлетико"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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