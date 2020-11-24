Напомним, что как в прошлом, так и в этом сезоне бразилец не смог сыграть в Лиге чемпионов за "Зенит" из-за травм.
На данный момент в матче "Лацио" - "Зенит" идет первый тайм. Хозяева поля впереди со счетом 1:0.
Малком дебютировал за "Зенит" в Лиге чемпионов
Матч "Зенита" против "Лацио" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал дебютным для нападающего Малкома за петербургский клуб в главном турнире Европы.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!