Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" в матче с "Севильей"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился эмоциями от матча с "Севильей" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

"Первый тайм был средним по содержанию. Как у нас, так и у соперника не было целостной игры. После перерыва мы немного изменили прессинг. Мы не ожидали, что соперник будет играть 3-5-2. Давление стало приносить свои плоды. Мы создавали моменты, забили мяч. Считаю, мы доставили сопернику трудности.



В концовке игры уже у соперника было больше моментов. И пропустили гол на последней минуте, показав себя несдержанными - нельзя было бежать большими силами в атаку, когда мы завладели мячом. Очень обидное поражение", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.



Напомним, что "Севилья" забила победный гол в ворота "Краснодара" на 95-й минуте встречи. Отличился марокканский нападающий Мунир Эль-Хаддади. Также в составе испанского клуба забил хавбек Иван Ракитич. У "Краснодара" отметился забитым голом бразилец Марсьель Вандерсон.