"Является ли основной причиной поражения тяжелая кадровая ситуация? Конечно, это важный аспект подготовки. К сожалению, игра началась для нас неудачно: два прекрасных дальних удара позволили "Лацио" играть в привычной манере, на контратаках.
Мы, в свою очередь, забили, вернулись в игру, но, конечно, пенальти отдалил нас от положительного результата. К большому сожалению, мы не смогли удачно для нас сыграть. Хотя ребята старались, не получилось", - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомни, что в матче с "Лацио" петербургской команде не смогли помочь бразильский полузащитник Вендел, хавбек Магомед Оздоев, а также защитники Данил Круговой и Вячеслав Караваев.
После поражения от итальянского клуба "Зенит" потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. 2 декабря сине-бело-голубые проведут гостевой матч против "Брюгге". Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.
28 ноября "Зениту" предстоит встреча с тульским "Арсеналом" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток игры прозвучит в 14:00 по Москве.
Семак - о матче с "Лацио": тяжелая кадровая ситуация повлияла на подготовку
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
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