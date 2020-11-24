"Перед матчем сказал, что "Зенит" не сможет обыграть "Лацио" — так и получилось. Мне не нравится игра "Зенита". Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны.
Выступление "Зенита" в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?" - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
Напомним, что встреча сине-бело-голубых с "римлянами" завершилась победой итальянской команды со счетом 3:1. В составе "Лацио" голами отличились Марко Пароло и Чиро Иммобиле, оформивший дубль. У петербургской команды забил Артем Дзюба.
"Зенит" после поражения от "Лацио" второй сезон подряд не смог выйти из группы Лиги чемпионов.
Петржела: из-за "Зенита" надо мной опять будут смеяться друзья
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился эмоциями после матча с "Лацио" (1:3) в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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