Семак: старались, но приблизиться по счету не смогли. Абсолютно заслуженная победа "Лацио"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 4 тура Лиги чемпионов против римского "Лацио".
Фото: AFP
- Пропустили быстрый мяч после хорошего удара издали, тем самым позволив "Лацио" играть в привычной манере на контратаках. После второго мяча стало еще сложнее, но достаточно быстро смогли вернуться в игру. Второй тайм начался для нас достаточно неудачно - с пенальти, и уже дальше было трудно. Старались, но приблизиться к "Лацио" по счету не смогли. Абсолютно заслуженная победа "Лацио". К сожалению, сегодня не смогли добиться нужного результата, - передает слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

"Зенит" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на выезде римскому "Лацио" 1:3. Уже на третьей минуте игры форвард хозяев Чиро Иммобиле открыл счет дальним ударом с помощью рикошета от опорного полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса. На 22 минуте хавбек "Лацио" Марко Пароло новым дальним выстрелом в нижний угол удвоил результат. Через 3 минуты нападающий "Зенита" Артём Дзюба отыграл один гол, получив мяч от центрального защитника Ярослава Ракицкого. На 55 минуте матча Иммобиле с пенальти, назначенного за фол Барриоса, установил окончательный счет.

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Теги: Зенит Лацио Семак
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