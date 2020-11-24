После поражения в матче ЛЧ от римского "Лацио" со счетом 1:3 у петербургского "Зенита" осталось 1 очко после 4 сыгранных туров. Этот показатель является худшим в клубной истории сине-бело-голубых. Ранее "Зенит" уступил "Брюгге" на своем поле (1:2) и дортмундской "Боруссии" в гостях (0:2), после чего дома сыграл вничью с "Лацио" (1:1).
Прежним минимальным значением были 3 очка после 4 туров, набранные в евросезоне 2012/13, когда питерский клуб проиграл в гостях "Малаге" 0:3, дома "Милану" 2:3, победил дома "Андерлехт" 1:0 и уступил ему на выезде с тем же счетом.
"Зенит" выдал худший старт в Лиге чемпионов в клубной истории
В первых 4 турах Лиги чемпионов сезона 2020/21 "Зенит" набрал 1 очко - это худший показатель в истории клуба.
Фото: ТАСС
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