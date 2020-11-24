- Прежде всего надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Все-таки чемпион страны не имеет права так выступать, - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.
- Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну. Иначе тогда ради чего мы боремся, ради чего мы выигрываем первое место, чтобы играть в Лиге чемпионов? - передает слова Дзюбы официальный ютуб-канал "Зенита".
После поражения от "Лацио" (1:3) сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в группе Лиги чемпионов, набрав 1 очко. У идущего третьим "Брюгге" 4 очка. Занимающие два первых места "Боруссия" (9 очков) и "Лацио" (8 очков) уже недосягаемы для "Зенита".
Дзюба - о "Зените" в ЛЧ: чемпион страны не имеет права так выступать, мы обязаны побороться за евровесну
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал поражение своей команды в 4 туре Лиги чемпионов от римского "Лацио" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
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