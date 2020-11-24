- Честно говоря, трудно что-то говорить после такой игры. Вновь мы упускаем очки в концовке встречи. Очень неудобно перед болельщиками и самими собой. Сегодня мы смогли отыграться, вроде бы переломили ход встречи, но в конце… Будем разбираться в том, что произошло. Нужно находить в себе силы, чтобы исправляться, - передает слова Газинского официальный сайт УЕФА.
В матче 4 тура группового турнира Лиги чемпионов "Краснодар" уступил на своем поле испанской "Севилье" со счетом 1:2. "Быки" пропустили уже на четвертой минуте встречи - точным ударом из-за штрафной в нижний угол ворот отметился хорватский полузащитник гостей Иван Ракитич. "Краснодар" отыгрался на 56 минуте после удара Вандерсона и был близок к ничьей, но уже на 5 минуте добавленного времени атакующий хавбек "Севильи" Мунир Эль-Хаддади забил победный для своей команды гол.
Газинский - о поражении "Краснодара" в ЛЧ: трудно что-то говорить, вновь упускаем очки в концовке встречи
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский дал комментарий после проигранного домашнего матча Лиги чемпионов против "Севильи".
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!