- В первую очередь, столь ранний вылет "Зенита" - это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате России, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, "Зениту" нужно уверенно обыгрывать "Брюгге" в гостях, а затем желательно брать очки с Дортмундом дома. Сможет ли "Зенит" резко прибавить в краткие сроки? С такой игрок, как сегодня, его шансы на еврокубковую весну крайне невысоки, - передает слова Бубнова Sportbox.
После гостевого поражения от "Лацио" (1:3) в рамках 4 тура группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" утратил шансы на попадание в 1/8 финала ЛЧ, но еще может занять третье место в группе и пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Необходимым условием для этого является выездная победа над бельгийским "Брюгге" в следующем туре Лиги. На текущий момент "Зенит" набрал одно очко и находится на четвертой строчке в турнирной таблице, бельгийцы идут третьими - у них 4 очка. На первом месте в группе находится "Боруссия" Дортмунд с 9 очками, на втором - "Лацио", в активе которого 8 баллов. Сине-бело-голубые второй год подряд не могут выйти из группы Лиги чемпионов в 1/8 финала.
Бубнов: с такой игрой, как против "Лацио", шансы "Зенита" на евровесну крайне невысоки
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов после поражения от "Лацио" (1:3).
Фото: AFP
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