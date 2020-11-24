- Пока это совсем не наш турнир. В Лиге чемпионов нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне. А не сделаем ничего, будут бить и дальше. Просто команд наших станет меньше. В следующем сезоне вместо трех, скорее всего, будет одна, - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Российские клубы не одержали ни одной победы в 11 стартовых матчах Лиги чемпионов и в 14 матчах с учетом Лиги Европы. Чемпион страны "Зенит" из 4 стартовых матчей в ЛЧ проиграл 3 и 1 сыграл вничью, аналогичные показатели и у бронзового призера прошлого сезона "Краснодара". Вице-чемпион "Локомотив" провел 3 встречи, 2 из которых свел вничью при одном проигрыше. 25 ноября "железнодорожники" играют на выезде с мадридским "Атлетико".
Губерниев: Лига чемпионов - совсем не наш турнир. Били, бьют и будут бить в этом сезоне
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.
Фото: Reuters
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