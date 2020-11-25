Римская команда добыла победу со счетом 3:1. Отметим, что один из мячейв ворота "Зенита" забил Пароло.
"Это был идеальный вечер. Мы выиграли и сделали еще один шаг к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.Впереди две ключевых встречи, мы намерены выполнить задачу и пройти дальше", - сказал Пароло.
"Лацио" занимает второе место в группе, набрав 8 очков. Отметим, что "Зенит" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: Mediaset
Пароло - о матче с "Зенитом": это был идеальный вечер
Полузащитник "Лацио" Марко Пароло подвел итог матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Лацио"
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