Пароло - о матче с "Зенитом": это был идеальный вечер

Полузащитник "Лацио" Марко Пароло подвел итог матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Лацио"
Римская команда добыла победу со счетом 3:1. Отметим, что один из мячейв ворота "Зенита" забил Пароло.

"Это был идеальный вечер. Мы выиграли и сделали еще один шаг к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.Впереди две ключевых встречи, мы намерены выполнить задачу и пройти дальше", - сказал Пароло.

"Лацио" занимает второе место в группе, набрав 8 очков. Отметим, что "Зенит" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Mediaset

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лацио Зенит Пароло
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Ларссон сменил прическу (фото)
Федун: я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали 1
Источник: "Спартак" не будет выкупать Мозеса 4
Головин вернулся в общую группу "Монако"
Федун - о травме Соболева: врачи сборной повели себя недостаточно профессионально
Гончаренко: задача - нужно больше контролировать игру с "Фейеноордом" и меньше позволять сопернику
Гончаренко: по сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева 2
Ахметов: каждый игрок хочет играть в еврокубках и расти профессионально
"Атлетико" - "Локомотив". Где смотреть матч онлайн 25 ноября 2020
Ахметов: "Фейеноорд" - хорошая команда, но мы отталкиваемся от своей игры
Федотов: самое большое влияние лимита в том, что наши футболисты становятся дороже для российских клубов. 5
Игнатьев: мастерство "Атлетико" выше, но побороться с ними "Локомотиву" никто не мешает 1
ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года
Федотов: было желание обнять Кокорина и не отпускать 3
ФИФА назвала претендентов на игрока года
Боярский: Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов 3
Ибрагимович стал лучшим игроком года в Швеции в 12-й раз
Пароло - о матче с "Зенитом": это был идеальный вечер
Данченков - о деле Широкова: для меня это дело чести. Думаю, что мировое соглашение не может быть достигнуто 4
Дело Широкова будет рассмотрено в общем порядке, слушание перенесено на 4 декабря 1
Шнякин: у людей больше претензий к Черчесову-человеку, чем к Черчесову-тренеру 14
Адвокат Данченкова: умысел Широкова был направлен именно на убийство 14
Федотов: если бы "Сочи" играл с молодежью "Ростова" в полную силу, забили бы не 10, а 25 7
Ари - о поражении "Краснодара": мы потеряли шансы продолжить борьбу в ЛЧ. Надеюсь, срастется с Лигой Европы 2
Губерниев: Лига чемпионов - совсем не наш турнир. Били, бьют и будут бить в этом сезоне 3
Бубнов: с такой игрой, как против "Лацио", шансы "Зенита" на евровесну крайне невысоки 3
Газинский - о поражении "Краснодара" в ЛЧ: трудно что-то говорить, вновь упускаем очки в концовке встречи 5
Гришин попал в больницу с воспалением легких
Дзюба - о "Зените" в ЛЧ: чемпион страны не имеет права так выступать, мы обязаны побороться за евровесну 6
"Зенит" выдал худший старт в Лиге чемпионов в клубной истории 15
Все новости
-