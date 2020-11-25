"Как сказал перед матчем: никогда перед игрой я бы не был счастлив и не сказал бы, что мы хотим ничью, – мы хотим попробовать выиграть, и не важно, кто соперник.
Но как получилось на поле – можешь быть доволен. Сегодня чувства у меня смешанные: не счастлив, не злой – так, нормально. Очко у нас, двигаемся дальше", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что после нулевой ничьи с "Атлетико" "Локомотив" единственный из российских клубов сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Следующий матч красно-зеленых в главном еврокубковом турнире Европы состоится 1 декабря. Команда Николича на своем поле будет принимать австрийский "Зальцбург". Первая встреча между этими клубами завершилась вничью со счетом 2:2.
Николич - об игре с "Атлетико": я не счастлив, не злой – так, нормально
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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