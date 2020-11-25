Орлов: почему футболисты "Зенита" перестали прогрессировать? Что происходит с Барриосом?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в Лиге чемпионов.
Фото: AFP
- Я не понимаю, почему футболисты "Зенита" перестали прогрессировать. Что с Барриосом происходит? Когда он только к нам приехал, разве мог кому-то позволить пробить из центральной зоны? Нет! Раньше накрывал, а сейчас не успевает, - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".

"Зенит" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на выезде римскому "Лацио" со счетом 1:3. Два первых гола итальянского клуба были забиты дальними ударами из зоны контроля опорного полузащитника. После этого поражения "Зенит" утратил шансы на продолжение борьбы в ЛЧ и может пробиться только в 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: Зенит Барриос Орлов
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