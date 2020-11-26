- "Локомотиву" повезло? У нас 2 очка против "Атлетико". А вы как думаете, так и пишите. Рассчитываю ли я, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов? Сейчас я думаю только о следующей игре. Дальше будем смотреть, - цитирует Николича Sport24.
В матче 4 тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" сыграл в Мадриде вничью с "Атлетико" (0:0). Встреча этих команд в первом круге в Москве также завершилась ничьей - 1:1. "Железнодорожники" набрали 3 очка в 4 матчах и занимают в группе третье место с отставанием в 2 очка от "Атлетико". "Локомотив" - единственный российский клуб, еще сохраняющий шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Николич - журналисту: "Локо" повезло? У нас 2 очка против "Атлетико". А вы как думаете, так и пишите
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал выступление своей команды в Лиге чемпионов после выездной ничьей с "Атлетико" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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