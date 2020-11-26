Геркус: я ошибался в своей оценке Николича. Он смог выстроить почти идеальную оборону

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о работе главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
- Вчера после матча "Атлетико" - "Локомотив" я написал "Николич научился парковать электричку". Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал это с искренним уважением. Respect. Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с "Атлетико", выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинированно, - написал Геркус в своем телеграм-канале.

Московский "Локомотив" в рамках 4 тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл выездную ничью с мадридским "Атлетико" (0:0). "Железнодорожники" набрали 3 очка в 4 матчах, на их счету 3 ничьих и 1 поражение - в том числе два ничейных результата с "матрасниками". "Локомотив" занимает третье место в группе, на второй строчке находится "Атлетико" (5 очков), на четвертой - австрийский "Зальцбург" (1 очко). Возглавляет группу действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария", набравшая максимально возможные 12 очков.

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Теги: Локомотив Николич Геркус
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