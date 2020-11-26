— Я не увидел, чтобы "Зенит" играл против "Лацио" в очень энергозатратном темпе. Поэтому не думаю, что команда устала после выезда в Рим. Сил потрачено не так много, — цитируют Кирьякова "Известия".
Напомним, игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лацио" — "Зенит" закончилась победой хозяев 3:1. Питерцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, но всё ещё могут побороться за место в Лиге Европы.
Следующий матч в европейском турнире "Зенит" проведет 3 декабря в гостях против "Брюгге", а до этого, 28 ноября, сыграет в чемпионате России с тульским "Арсеналом".
Кирьяков: "Зенит" не играл с "Лацио" в энергозатратном темпе. Устать после выезда не должны
Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о игре "Зенита" в последнем матче Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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