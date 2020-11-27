"Очень хорошие шансы имеет "Локомотив". Выйти в Лигу чемпионов, думаю, будет проблематично, а за Лигу европы зацепиться можно. Не потерял шансов и ЦСКА, хотя вчерашняя ничья значительно усложнила ситуацию. Но более уверенно смотрятся, все-таки, "железнодорожники". Остальные команды имеют довольно призрачные шансы", - заявил Колосков.
Московский "Локомотив" в минувшем туре Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с мадридским "Атлетико" (0:0). В активе команды Марко Николича 3 очка после четырех туров и третье место в группе А. "Железнодорожники" отстают от второго места на два очка. Ближайший матч 1 декабря в Москве против "Зальцбурга".
"Зенит" и "Краснодар" имеют по одному очку после четырех матчей в своих группах. Обе команды потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, но могут побороться за выход в 1/16 финала Лиги европы. На следующей неделе "Краснодар" примет "Ренн". "Зенит" в Бельгии сыграет против "Брюгге".
ЦСКА поделил очки с "Фейеноордом" в четвертом туре Лиги Европы (0:0). Команда Гончаренко набрала 3 очка и занимает последнее место в своем квартете. В следующем туре москвичи сыграют против австрийского "Вольфсберга".
Источник: "СЭ"
Колосков: у "Локомотива" и ЦСКА хорошие шансы на плей-офф еврокубков
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы российских команд на выход в следующую стадию еврокубков.
Фото: "Чемпионат"
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