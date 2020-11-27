Писарев: у всех российских команд хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубков

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказал мнение о шансах российских команд на выход в весеннюю стадию еврокубков.
Фото: "СЭ"
"Все команды имеют шансы выйти в плей-офф. В розыгрыше еще целых 6 очков, что очень много для группового этапа. Почему до этого не брали очки? Был определенный спад у наших команд. Сейчас понемногу все набирают форму.

Безусловно, ноль побед в 16 матчах — очень неприятный результат. Но нет смысла сейчас рассуждать о нем. Любая серия рано или поздно заканчивается. Чем дальше, тем больше шансов на то, что серия прервется", - сказал Писарев.

На этой неделе в еврокубках четыре российских команды набрали 2 очка. В Лиге чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл с мадридским "Атлетико" (0:0), "Краснодар" уступил "Севильи" (1:2), "Зенит" в Риме проиграл "Лацио" (1:3). В Лиге европы ЦСКА поделил очки с "Фейеноордом" (0:0).

Шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов сохранил только "Локомотив". "Зенит" и "Краснодар" могут побороться за выход в 1/16 финала Лиги Европы. ЦСКА также не вышел из борьбы за следующую стадию второго по значимости еврокубка.

Источник: "СЭ"

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Теги: Писарев Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА
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