Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в понедельник пройдет медобследование, по итогам которого решится вопрос с участием игрока в матче Лиги чемпионов против "Брюгге". В матче против "Арсенала" Дзюба был заменен на 90-й минуте. Уходя с поля, нападающий держался за пах.
Как отмечает источник, в Бельгию не полетит также полузащитник Магомед Оздоев. Маловероятно против "Брюгге" сможет сыграть и защитник Вячеслав Караваев.
Дуглас Сантос к матчу 5-го тура Лиги чемпионов будет готовиться. В игре 16-го тура РПЛ тренерский штаб предоставил ему отдых.
Источник: "СЭ"
Источник: Дзюба рискует не сыграть против "Брюгге"
Фото: "Getty Images"
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