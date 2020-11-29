"То, что результаты в чемпионате России и Лиге чемпионов разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах.
Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании – до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче", - передает слова Рибалты "Чемпионат".
После 4-х туров группового этапа Лиги чемпионов сине-бело-голубые занимают последнее, 4-е место в группе, набрав 1 очко. Напомним, что соперниками "Зенита" являются дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге". Петербургский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако он может попасть в Лигу Европы, если обойдет "Брюгге" и поднимется на третью строчку.
Рибалта рассказал о причине неудач "Зенита" в Лиге чемпионов
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта объяснил причину неудачного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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