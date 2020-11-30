"Все знают, что у нас последнее время очень тяжелый график. Игра завтра - ключевая игра в сезоне. Могу сказать, что к завтра я готов на сто процентов," - сказал Гильерме.
Поединок "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря и начнется в 20:55 мск.
"Железнодорожники" занимают третье место в группе А, набрав три очка после четырех туров. "Зальцбург"на последнем месте в группе с одним очком.
Источник: Sport24
Гильерме: игра с "Зальцбургом" - ключевая в сезоне
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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