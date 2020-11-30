"У "Зальцбурга" очень быстрая атака, переходы. Четыре футболиста выбегают в атаку, двигаются в глубину. Надо играть дисциплинированно, не давать пространства, действовать умно. Необходимо играть на результат", - сказал Николич.
Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Команда Николича занимает третье место в группе А, набрав три очка.
Источник: "СЭ"
Николич: у "Зальцбурга" очень быстрая атака
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич оценил сильные стороны ближайшего соперника в Лиге чемпионов - "Зальцбурга".
Фото: ФК "Локомотив"
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