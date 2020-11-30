Николич: у "Зальцбурга" очень быстрая атака

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич оценил сильные стороны ближайшего соперника в Лиге чемпионов - "Зальцбурга".
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Зальцбурга" очень быстрая атака, переходы. Четыре футболиста выбегают в атаку, двигаются в глубину. Надо играть дисциплинированно, не давать пространства, действовать умно. Необходимо играть на результат", - сказал Николич.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря. Начало - в 20:55 мск.

Команда Николича занимает третье место в группе А, набрав три очка.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Николич Локомотив Зальцбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Азар рискует пропустить около двух недель
Николич: у "Зальцбурга" очень быстрая атака
Спортдиректор "Тамбова": игроки очень серьезно настроены на бойкот матча со "Спартаком" 3
Хачатурянц: если Ларссон будет продолжать так "нырять" - судьи перестанут назначать пенальти в пользу "Спартака" 4
Когда «Ростов», «Уфа» и «Рубин» в ударе, «Спартаку» и «Зениту» не находится места. Сборная лучших 16 тура РПЛ 2
Мещеряков отреагировал на информацию о коронавирусе в игроков "Локомотива"
Нидерландский арбитр рассудит "Брюгге" и "Зенит"
Источник: Крыховяк и Антон Миранчук заразились коронавирусом 4
Гильерме: неважно, что было в сборной. Сейчас думаю только об игре с "Зальцбургом" 2
Николич: верю в нашу команда в матче с "Зальцбургом" 1
Гильерме: игра с "Зальцбургом" - ключевая в сезоне
Форвард "Вулверхэмптона" Хименес перенес операцию после серьезной травмы головы
Паспорт болельщика введут со следующего сезона 1
Джорджевич: "Арсеналу" надо расти и в перспективе выиграть Кубок России 2
"Ювентус" претендует на Льоренте
Источник: "Сочи" обратился в Экспертно-судейскую комиссию 3
Рибалта прокомментировал слухи о конфликте с Семаком 1
Легенда "Атлетико" Габи завершил карьеру
Кавани могут дисквалифицировать на 3 матча за расистский пост в инстаграме 9
Арустамян: отставка Газизова может быть в любой момент. Это зависит от отношений с Федуном и Заремой 16
"Спартак" предложил за полузащитника сборной Перу Акино 3,5 млн евро 16
"This is Spartak". Красно-белые показали, как Тедеско пнул Жиго (фото) 4
"Спартак" пошутил на тему поведения Тедеско на бровке (видео) 5
"Рубин" показал, что осталось за кадром в победном матче с ЦСКА (видео)
"Ювентус" может обменять у "ПСЖ" Икарди на Дибалу
"Крылья" опять уступили "Оренбургу", "Нижний" выстоял во Владикавказе. Обзор 25-го тура ФНЛ 2
Мендеш ищет новый клуб для Лаутаро Мартинеса
Рибалта: не понимаю, в чем подписание Малкома является провалом? 7
"Если бьешься за золото, иногда нужно и такие корявые 3 очка набирать". Червиченко - о победе "Спартака" над "Ротором" 5
Губерниев - о видео Дзюбы: я общался с прекрасными женщинами. Они сказали: "Прекрасное тело, классный парень" 21
Все новости
-