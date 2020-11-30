"Мы уже играли с "Локомотивом" не так давно, набрали всего лишь одно очко. Если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение кампании.
Уважаем соперника. Они продемонстрировали выдающуюся игру против топов", - сказал Марш
Игра 5-го тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" пройдет 1 декабря в Москве. Начало встречи в 20:55 мск.
После 4-х туров "Локомотив" идет на 3-м месте в группе А, набрав 3 очка. У "железнодорожников" остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Отставание от второго места, которое сейчас занимает мадридский "Атлетико", составляет два очка.
"Зальцбург" занимает в квартете последнее место с одним набранным баллом.
Первая игра между командами, прошедшая 21 октября, закончилась со счетом 2:2.
Источник: "СЭ"
Марш: Уважаем "Локомотив". Они продемонстрировали выдающуюся игру против "Баварии" и "Атлетико"
Главный тренер австрийского "Зальцбурга" Джесси Марш поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Локомотива".
Фото: "Global Look Press"
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