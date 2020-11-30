Как сообщает источник, московский "Локомотив" получил штраф в размере 5000 евро за нарушение зрителями "антиковидного" регламента УЕФА.
За отсутствие масок и социальной дистанции был наказан нижний ярус южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов.
Сообщается, что в случае повторного нарушения могут быть закрыты некоторые трибуны.
"Локомотив" 1 декабря сыграет в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Начало матча в 20:55 мск.
Источник: "СЭ"
Источник: "Локомотив" наказан за нарушение "антиковидного" регламента УЕФА
Московский "Локомотив" получил штраф за нарушение регламента УЕФА "Return to play".
Фото: ФК "Локомотив"
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