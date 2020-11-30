— Шансы на победу у "Локомотива" хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно, — рассказал Билялетдинов в интервью "СЭ".
Напомним, матч "Локомотив" — "Зальцбург" состоится сегодня. Начало: 20:55 мск.
35-летний Билялетдинов выступал в структуре "железнодорожников" с 2004 по 2009 год, проведя за первую команду 186 матчей, забив 38 голов и отдав 27 голевых передач.
Билялетдинов: шансы на победу у "Локомотива" в матче с "Зальцбургом" хорошие
Бывший футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о шансах команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: getty images
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