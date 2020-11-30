Билялетдинов: шансы на победу у "Локомотива" в матче с "Зальцбургом" хорошие

Бывший футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о шансах команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: getty images
— Шансы на победу у "Локомотива" хорошие, расклад неплохой, домашнюю игру надо выигрывать обязательно, — рассказал Билялетдинов в интервью "СЭ".

Напомним, матч "Локомотив" — "Зальцбург" состоится сегодня. Начало: 20:55 мск.

35-летний Билялетдинов выступал в структуре "железнодорожников" с 2004 по 2009 год, проведя за первую команду 186 матчей, забив 38 голов и отдав 27 голевых передач.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Зальцбург Билялетдинов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: Муса согласовал контракт с ЦСКА 5
Семак: с "Брюгге" не сыграют Караваев, Вендел и Ловрен, под вопросом участие Дзюбы 5
Кузяев - о матче с "Брюгге": нельзя допустить пассивности в завтрашней игре, нам необходимы очки 1
"Локомотив" - "Зальцбург". Где смотреть матч онлайн 1 декабря 2020
В Аргентине предложили создать самую крупную купюру с Марадоной
Билялетдинов: шансы на победу у "Локомотива" в матче с "Зальцбургом" хорошие 2
Глава комитета по этике РФС рассказал, что им не поступало обращение по словам представителя "Балтики"
Известно, почему "Реал" не сможет купить Мбаппе следующим летом
Булыкин: "Локомотиву" нужно выполнить задачу минимум — выход в евровесну
Крал: если вы спросите в Чехии, какую команду из России они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак" 13
"Спартак" раскрыл второй секрет молодости Ещенко (видео) 4
"Поскорее возвращайся в строй". "Краснодар" поздравил Стоцкого с днем рождения
«Локомотив» ждёт главный матч сезона в еврокубках, «Зальцбург» едет за победой
"Барселона" обжалует желтую карточку Месси, показанную ему за жест в память о Марадоне
Симеоне заявил, что его не волнует счет в матче "Локомотив" — "Зальцбург" 2
Тренер "Аталанты": учитывая наших соперников, выход в плей-офф стал бы для нас большим достижением
Итальянский клуб во время официального матча играл с 12 футболистами на поле
Де Пауль, в котором был заинтересован "Зенит", заявил, что не хочет покидать "Удинезе"
Дроздов объяснил, почему "Локомотиву" стоит рассчитывать лишь на Лигу Европы 3
Марадона ударился головой за несколько дней до смерти 1
Защитник "Зальцбурга": победа в матче с "Локомотивом" — единственно возможный положительный исход
Терри впервые за 1014 дней получил желтую карточку в АПЛ
Первый гол Шомуродова не спас "Дженоа" от поражения в матче с "Пармой" 1
"Барселона" назвала дату выборов президента клуба 1
Директор по развитию "Балтики" назвал судью Кошко скотиной (фото) 12
Суарес из-за коронавируса пропустит матч против "Баварии"
Источник: "Локомотив" наказан за нарушение "антиковидного" регламента УЕФА 1
Федотов: Нам открыто заявляют, что будут судить против "Спартака" 18
Источник: "Зенит" зимой может выкупить Чистякова за 3,5 млн. евро 8
Тедеско назвал Маслова лучшим молодым игроком РПЛ 4
Все новости
-