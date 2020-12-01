Кабелла: между клубами чемпионатов Франции и России нет большой разницы, если не считать ПСЖ

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказал мнение о различиях в силе клубов Лиги 1 и Российской премьер-лиги.

Фото: ФК "Краснодар"