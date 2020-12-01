Кабелла: между клубами чемпионатов Франции и России нет большой разницы, если не считать ПСЖ
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказал мнение о различиях в силе клубов Лиги 1 и Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
- Действительно ли есть сильное различие между клубами Лиги 1 и чемпионата России? В целом нет, если вынести за скобки "Пари Сен-Жермен", который регулярно доходит до высоких стадий в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы между остальными участниками нынешней ЛЧ от Франции и России, - рассказал Кабелла на пресс-конференции перед матчем 5 тура Лиги чемпионов "Краснодар" - "Ренн".
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