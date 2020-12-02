Поединок в Москве завершился поражением "железнодорожников" со счетом 1:3.
"Конечно, мы должны были обыгрывать "Зальцбург". Второй тайм и первый матч в Австрии показал, что с ними можно играть. Но вчера что-то не сработало, нужно проанализировать матч и посмотреть, какие ошибки мы делали. Но два гола точно сами себе точно привезли", - приводит слова Рыбуса пресс-служба "Локомотива".
"Локомотив" занимает последнее место в группе А, набрав 3 очка. В заключительном туре ЛЧ команда Марко Николича сыграет на выезде с "Баварией".
В текущем сезоне 31-летний Рыбус в составе "Локомотива" провел 19 матчей во всех турнирах.
Рыбус: мы должны были обыгрывать "Зальцбург"
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итог матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
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