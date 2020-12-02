"Конечно, верить нужно до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хороший матч против "Баварии" и взять очки", - сказал Рыбус клубной пресс-службе.
Матч "Бавария" - "Локомотив" состоится 9 декабря. Начало - в 23:00 мск.
"Железнодорожники" занимают последнее место в группе А, набрав три очка после четырех туров.
Напомним, что вчера "Локомотив" на своем поле проиграл "Зальцбургу" со счетом 1:3.
Рыбус: будем делать все, чтобы сыграть хороший матч против "Баварии" и взять очки
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус настроен на позитивный результат в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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