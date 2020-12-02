Евсеев поделился мнением о причинах поражения "Локо" от "Зальцбурга"

Экс-защитник "Локомотива" Вадим Евсеев прокомментировал игру красно-зеленых в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:3).


Напомним, что поражение от австрийской команды лишило "железнодорожников" шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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Теги: Евсеев Локомотив Зальцбург
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