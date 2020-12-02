Евсеев поделился мнением о причинах поражения "Локо" от "Зальцбурга" Экс-защитник "Локомотива" Вадим Евсеев прокомментировал игру красно-зеленых в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:3). View this post on Instagram A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) Напомним, что поражение от австрийской команды лишило "железнодорожников" шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Источник: инстаграм Вадима Евсеева Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 22:16 Автор: Андрей Бабич Теги: Евсеев Локомотив Зальцбург Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5