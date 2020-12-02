"Быки" первые среди российских клубов выиграла матч в еврокубках в нынешнем сезоне. До этого момента команды Российской Премьер-Лиги на протяжении 17 игр не могли набрать три очка.
Напомним, что в Лиге чемпионов помимо "Краснодара" выступают "Зенит" и "Локомотив". В Лиге Европы Россию представляет московский ЦСКА.
Антирекордная безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках оборвалась на отметке 17 матчей
"Краснодар" одержал минимальную победу над "Ренном" (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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