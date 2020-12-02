Сафонов: "Краснодар" выполнил задачу-минимум и вышел в евровесну

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ренном" (1:0).

Фото: ФК "Краснодар"