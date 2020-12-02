"Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть.
Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с "Севильей", но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Краснодар", обыграв "Ренн", обеспечил себе 3-е место в группе, которое позволяет попасть в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном матче групповой стадии "быки" встретятся на выезде с лондонским "Челси".
Сафонов: "Краснодар" выполнил задачу-минимум и вышел в евровесну
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ренном" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
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