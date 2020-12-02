Мусаев: мы рады третьему месту в группе

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Ренном" (1:0) и выход в весеннюю стадию еврокубков.

Фото: ФК "Краснодар"

"Во втором тайме моментов у нас было меньше, чем в первом, однако мы смогли забить. Далее мы были достаточно дисциплинированы и смогли довести дело до победы. В концовке было тяжело, нужна была поддержка всего стадиона.



Берг такой футболист, который может забить в любую минуту матча. В первом тайме у него были возможности, он их не реализовал. Но главное, что они у него были. Он все 90 минут работал в прессинге, участвовал не только в атаке, но и много сил оставил при игре в обороне.



Критика в мой адрес? Я практически ничего не читал и ничего не смотрел. Надо быть всегда с холодной головой и не отвлекаться на посторонние факторы. Я знаю, в чем были причина такого сложно периода - это и травмы, и болезни, и физическое состояние, которое тяжело подтянуть без сборов.



Нам удалось выполнить задачу-минимум. Конечно, мы могли побороться в каждом матче за победу, но, к сожалению, этого не сделали. С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, было сложно пройти в евровесну, поэтому мы рады третьему месту и тому, что в следующем году будем играть в Лиге Европы", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.